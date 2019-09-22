كندة علوش ترقص على السجادة الحمراء بمرح شديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية كندة علوش على حضور فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

الإعلامية إنجي علي نشرت مقطع فيديو جمعها بكندة والفنانة أروى جودة على السجادة الحمراء، وقد ظهرت فيه كندة وهي تغني وترقص بطريقة طريفة جدا.

وأطلت الفنانة السوريية بفستان قصير جمع الكثير من الألوان، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

وكانت الفنانة السورية كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف قد حرصا على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثاثلة، والتي تحمل اسم “السينما الإنسانية”.

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كندة علوش، تألقت خلال الحفل بإطلالة زرقاء خطفت بها الأنظار وتعد هذه هي المشاركة الأولى لها في المهرجانات منذ ولادتها لابنتها “حياة”.

كندة، تحدثت عن ابنتها قائلة: “تعلمت منها الكثير من الأشياء وأهمها الصبر، وتعد هذه هي المرة الأولى التي أتركها فيها منذ عشرة أشهر هي عمرها الآن”.

وعن عودتها للعمل الفني أكدت أن ابنتها حياة هي أهم شيء بالنسبة لها وأن الأسرة أهم، وأوضحت أنه عندما يكون هناك شيء يستحق النزول للعمل فإنها سترحب بذلك.