لماذا لم يتعاون عمرو يوسف وكندة علوش في عمل فني منذ زواجهما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان المصري عمرو يوسف مؤخرا برفقة زوجته الفنانة كندة علوش في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.

عمرو كشف عن السبب الحقيقي لعدم تعاونه فنيا مع زوجته منذ زواجهما، وقال إن الأمر ليس متعمدا، ولكن لم يعرض عليهما حتى الآن السيناريو المناسب.

تابع عمرو يوسف: «طول الوقت الاقي حد يقولي أنا نفسي أنت وكندة تعملوا حاجة مع بعض.. ايوا بقا فين الحاجة .. السناريو هو اللي بيحركنا.. لو حصل ولقينا فا يلا بينا.. لو محصلش فادينا مستنين».

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حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة حضره عدد كبير من النجوم ومنهم يسرا، ليلى علوي، ريهام عبدالغفور، رشا مهدي، بشرى، محمد رمضان، نجلاء بدر، منى زكي، روجينا، شرف منير، أشرف زكي، شريف رمزي، رانيا يوسف، المطرب أبو.

يشار إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في يناير 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. ورزقت منه بابنتها “حياة” في نوفمبر الماضي.