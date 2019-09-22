فستان هنا شيحة كاد أن يتسبب في عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة عن موقف محرج تعرضت له قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي كاد أن يتسبب في عدم حضورها.

الفنانة المصرية روت تفاصيل ما حدث، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “امبارح كانت الدورة الثالثة لمهرجان الجونه.. مش عايزه أقول تفاصيل كتير بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش ح حضر”.

وأضافت: “بصراحة لقيت كل أصحابي بيحاولوا يساعدوني ويدورولي علي فستان بديل في اخر لحظه !! مهند كوجاك المصصم جالي وجابلي فستان في عز الزحمه وللأسف مكنش مقاسي .. شكرا كوجاك @kojakstudio”.

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وتابعت: “صبا مبارك صديقتي اللي بجد اقدر أقول بميت راجل وجدعه جدا قالت للستاليست@yasmineeissa ياسمين بجد أنقذتني امبارح.. شكراً ياسمين الجدعه”.

وكانت الفنانة المصرية هنا شيحة قد أطلت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان أسود ضيق مكشوف الكتفين بتصميم بسيط، وجمعت شعرها للخلف، وتزينت بمكياج هادئ وإكسسوارات رقيقة.