نشوى مصطفى تزعم خطر يهدد حياتها عقب هزيمة الزمالك من الأهلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن تصرف غريب فعله زوجها بعد مباراة السوبر، والذي انتهى بفوز الأهلي على الزمالك، تسبب في إرعابها، حيث أن زوجها زملكاوي متعصب.

نشوى روت ما حدث، بقولها: “بعد الماتش ما خلص عماد بص لى وابتسم وطبطب على كتفى وقال لى حاعمل لك شاى معايا يانوشة.. على طول شفت قدام عينى اخر مشهد من فيلم موعد على العشاء لما سعاد حسنى عزمت حسين فهمى على العشا وحطت له سم فى صينية المسقعة”.

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وأضافت مازحة، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “يا جماعة اللي بيحصل ده مريب — مش حاركز اوى انه طبطب على كتفى — ومش حاقف كتير قدام انه قال يا(( نوشة )) اللى موترنى انه ابتسم”.

وكانت نشوى مصطفى قد كشفت من قبل عن معاناتها مع زوجها بسب تعصبه لنادي الزمالك، خاصة في المباريات التي يخسر بها فريقه، حيث قالت: “هو النادي الأهلي مش المفروض يراعى الستات المتجوزين بشر زمالكاويين—إيه يا ناس ماعندكمش ولايا”.