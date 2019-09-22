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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدم الفنان المصري أحمد فهمي جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل، كاشفا عن تعرضها لأزمة صحية شديدة.
وفي أول تعليق لهنا على أزمتها الصحية، دعت الله أن يتم شفائها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على “انستجرام”: “اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي.. رب اشفيني شفاءا لا يغادر سقما عاجلا أم أجلا، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي”.
وكان أحمد فهمي قد أرفق صورة هنا بتعليق قال فيه: “عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا وهنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا”.
وأرجع فهمي ما حدث لهنا للحسد، قائلا: “بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية “.
واختتم كلامه قائلا: “بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لهنا الزاهد بعد أزمتها الصحية في شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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