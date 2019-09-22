صفية العمري تثير الجدل بطرحة سوداء في مهرجان الجونة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية صفية العمري جمهورها بإطلالة غريبة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.

الفنانة المصرية أطلت بفستان أسود ضيق مشقوق عند الساقين، ووضعت طرحة سوداء على شعرها، مما أثار الجدل بين جمهورها.

جمهور صفية العمري تسائلوا عن أسباب ظهورها بطرحة على شعرها رغم أنها غير محجبة، فيما أرجع البعض ذلك إلى الطقس البارد في الجونة في هذه الفترة.

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وكان المهرجان قد شهد حضور العديد من المشاهير ومنهم يسرا، ومنى زكي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ورانيا يوسف، الإعلامية بوسي شلبي، محمد رمضان، المخرج خالد منصور، شيكو، الفنانة التونسية درة، بشرى، وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس من أول الحاضرين كرئيس للمهرجان.

كما حضرت الفنانة بسمة، ميريهان حسين، روجينا، أشرف زكي، رشا مهدي، هدى المفتي، غادة عادل، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وجميلة عوض، ريهام عبدالغفور، الإعلامية إنجي علي، نور اللبنانية، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، وغيرهم.