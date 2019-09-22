دانا حمدان تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء وشقيقتها تنقذها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الأردنية دانا حمدان لموقف محرج على السجادة الحمراء، أثناء توجهها لحضور عرض الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الجونة السينمائي.

دانا فوجئت خلال سيرها على السجادة الحمراء بفك حزام ملابسها، فأسرعت شقيقتها الفنانة ميس حمدان، التي كانت بجوارها، لمساعدتها في ربطه مجددا لتنقذها من هذا الموقف المحرج.

الفنانة الأردنية أطلت في ثاني أيام المهرجان بجامبسوت أنيق جمع بين اللونين الأبيض والأسود، مكشوف الكتفين والذراعين، وجمعت شعرها للخلف، وتزينت بمكياج قوي.

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فيما أطلت الفنانة ميس حمدان بفستان أسود طويل لامع، مكشوف الكتفين والذراعين، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا، في إطلالة أنيقة.

يذكر أن الفنانة الأردنية دانا حمدان تشارك في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وهو من بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق.

كما انتهت دانا حمدان مؤخراً من تصوير فيلم “لما بنتولد” بعد فترة تصوير دامت أكثر من عامين، ووهو بطولة دانا حمدان، وسلمى حسن، وعمرو عابد، وسامح الصريطي، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم وحنان سليمان، وهو من تأليف الراحلة نادين شمس ويعد آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت.