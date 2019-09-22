محمد رمضان: دخولي مجال الغناء بالصدفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والتي تحمل شعار “السينما الإنسانية”، وذلك للمرة الأولى.

محمد رمضان، قال خلال لقائه في قناة “on e”: “موضوع الغناء كان فيه نسبة كبيرة جدًا من الصدفة ولكن الحمد لله فهمت الإشارة ووجدت الجمهور متقلب وساعدني في تحقيق جزء كبير من طموحي هي الجماهيرية”.

وأضاف: “الجماهيرية لها حدود، وجماهيرية المغني تقريبا 20 ضعف الممثل، وعندما نقارن نستشهد بجماهيرية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ”.

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وكشف أن طموحه هو أن يكون الممثل الذي يجمع شعبية المطرب، ولم يكن يعلم كيف يحققها وربنا وفقني اني وجدت النوع الذي يتناسب مع صوتي واعتبرها أغاني تحفيزية لأي شاب أو فتاة.

وعن شعوره خلال إحيائه للحفلات قال: “شعور عظيم لانه يقدم فن ليس موجودًا في مصر وهو الميوزيكال شو، كما أن حفلاته تحمل الكثير من التجهيزات الغير موجودة في الحفلات الأخرى، لأن دوري هو تسلية الشعوب”.

يذكر أن مشاركة محمد رمضان للمهرجان هي الأولى له منذ نشأته ومن المقرر أن يتم تكريمه خلال فعاليات المهرجان.