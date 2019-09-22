محمد رمضان يجهز لمسلسل رمضاني مع محمد سامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والنجم محمد رمضان، للمشاركة في الموسم الرمضانى المقبل 2020 بمسلسل جديد، ولكنه لم يستقر على الاسم النهائى للعمل حتى الآن.

رمضان قال في تصريحات صحفية إن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يتعاون فيها رمضان مع سامي بعد مسلسل «الأسطورة» الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

وكانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان محمد رمضان مسلسل «زلزال» الذي عرض في شهر رمضان الماضى، وشاركته البطولة الفنانة حلا شيحة.

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الفنان المصري محمد رمضان، قد رد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ملابسه الغريبة التي يظهر بها في حفلاته الغنائية، خاصة ملابسه الشبه عارية.

الفنان المصري قال، في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”: “أنا أقدم ميوزيكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم”.

رمضان شبه ملابسه بملابس مايكل جاكسون والنجمة الاستعراضية شيريهان، بقوله: “الملابس التي أرتديها أثناء الحفل ما هي إلا ملابس تتناسب مع الأجواء الاحتفالية وهذا ما كان يقوم به مايكل جاكسون وأيضاً الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية”.