فضل شاكر يطرح «ياتري».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق المطرب والنجم اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة تحمل اسم “ياتري” باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع “يوتيوب
وكان المطرب فضل شاكر قد طرح أغنية أخرى بعنوان “حبيتك”، عبر قناته على موقع الفيديوهات”يوتيوب”، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة “مع السلامة”، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.
والجدير بالذكر أغنية مع السلامة” هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.
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