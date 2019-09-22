شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسرحية "اللي عليهم العين" في شهر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "اللى عليهم العين" للمخرج محسن رزق وبطولة خالد سرحان في إحدى المسارح بالتجمع الخامس، يومي الخميس والجمعة 3 و4 أكتوبر المقبل.

"اللى عليهم العين" هى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة : خالد سرحان، وليلى عز العرب، ومنة عرفة فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.

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وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

يذكر أن خالد سرحان يشارك حاليا في مسلسل "قيد عائلي" مع عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين الشباب.