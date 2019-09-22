شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية تايلور سويف تلغى حفلها بأستراليا بعد احتجاج جماعات الدفاع عن الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت إلغاء مشاركتها فى الحفل الغنائى الذى كان من المقرر أن يقام فى إطار سباق للخيول فى أستراليا فى الخامس من نوفمبر القادم، وذلك بعد احتجاج الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية الليلة أن المدافعين عن حقوق الحيوان ناشدوا سويف عدم الاشتراك فى هذا الحفل نظرا لأن سباقات الخيول التى أقيمت على مدار الأعوام الماضية شهدت وفاة أعداد كبيرة من الخيول .



وقد أصدر نادى فيكتوريا لسباق الخيول فى أستراليا بيانا أعلن فيه أن جدول جولة المغنية الأمريكية الشهيرة الترويجى فى آسيا واستراليا سوف يطرأ عليه تغيير من شأنه عدم مشاركتها فى الحفل الذى سيقام فى ملبورن هذا العام .