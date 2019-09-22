شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنفقت النجمة "كاتي هولمز" 75 ألف دولار علي عمليات التجميل..اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أنفقت النجمة العالمية كاتي هولمز أكثر من 75 ألف دولار علي جراحات التجميل بعد انفصالها عن جيمي فوكس؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما آثارالكثير من الجدل، لكن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع أحد المقربين لهولمز البالغة من العمر ( 40 عاما ) والذي نفي ما تردد مؤكدا انها شائعات ليس لها أي علاقة بالحقيقة .

بدأت الشائعة بتصدر كاتي هولمز غلاف مجلة " NW " مع عنوان يشير أن هولمز أجرت تعديلات وعمليات تجميل بقيمة 75 ألف دولار، وأدعي التقريرأن هولمز خضعت لعدة عمليات وذلك قبل ظهورها في أسبوع الموضة في نيويورك " New York Fashion Week " في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد نقلت المجلة عن جراح تجميل لم يتعامل من قبل مع الممثلة لكنه ابدى وجهه نظره كطبيب قائلا : "يبدو أن كاتي هولمز اجرت عدد من عمليات التجميل والتعديلات التجميلية وأبرزها تكبير للشفاه، وربما حقنت البوتوكس بمنطقة الجبين وبين الحاجبين، إضافة إلي عملية تجميل الأنف .

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و أعلن التقرير أن كاتي هولمز أنفقت الكثير من المال على جسدها الجديد، وأشار مصدر للمجلة إنه استثمار من جانب هولمز في محاولة منها للحصول على" بعض الأدوار السينمائية الساخنة والثقيلة " ليبرز اسمها من جديد بعد انفصالها عن جيمي فوكس.