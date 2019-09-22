- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنفقت النجمة "كاتي هولمز" 75 ألف دولار علي عمليات التجميل..اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أنفقت النجمة العالمية كاتي هولمز أكثر من 75 ألف دولار علي جراحات التجميل بعد انفصالها عن جيمي فوكس؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما آثارالكثير من الجدل، لكن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع أحد المقربين لهولمز البالغة من العمر ( 40 عاما ) والذي نفي ما تردد مؤكدا انها شائعات ليس لها أي علاقة بالحقيقة .
بدأت الشائعة بتصدر كاتي هولمز غلاف مجلة " NW " مع عنوان يشير أن هولمز أجرت تعديلات وعمليات تجميل بقيمة 75 ألف دولار، وأدعي التقريرأن هولمز خضعت لعدة عمليات وذلك قبل ظهورها في أسبوع الموضة في نيويورك " New York Fashion Week " في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد نقلت المجلة عن جراح تجميل لم يتعامل من قبل مع الممثلة لكنه ابدى وجهه نظره كطبيب قائلا : "يبدو أن كاتي هولمز اجرت عدد من عمليات التجميل والتعديلات التجميلية وأبرزها تكبير للشفاه، وربما حقنت البوتوكس بمنطقة الجبين وبين الحاجبين، إضافة إلي عملية تجميل الأنف .
و أعلن التقرير أن كاتي هولمز أنفقت الكثير من المال على جسدها الجديد، وأشار مصدر للمجلة إنه استثمار من جانب هولمز في محاولة منها للحصول على" بعض الأدوار السينمائية الساخنة والثقيلة " ليبرز اسمها من جديد بعد انفصالها عن جيمي فوكس.
كاتي هولمز
كانت هذه تفاصيل خبر هل أنفقت النجمة "كاتي هولمز" 75 ألف دولار علي عمليات التجميل..اعرف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.