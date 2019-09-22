شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل إطلالات النجمات فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت عدد من نجمات الفن على السجادة الحمراء أثناء حضورهن عرض الفيلم المصرى "لما بنتولد"، الذى يشارك فى قسم الأفلام خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائى، وتنوعت إطلالاتهن بين الفاتح والغامق والقصير والطويل؛ منهن منى زكى، حلا شيحة، هنا شيحة، ميس حمدان، نور اللبنانية، لقاء الخميسى، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، نسرين طافش، مى عمر، صبا مبارك، بشرى، رشا مهدى، بسمة، ريم مصطفى، سارك التونسى.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التى ستتحول لشكل واقعى فى آخر الأحداث.



فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغانى أمير عيد موسيقى وتوزيع الأغانى شريف الهوارى.

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