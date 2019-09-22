شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ومى عمر بفساتين مثيرة فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عرض الفيلم المصرى "لما بنتولد"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حضور عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء، وكان ضمن الحضور الفنانة مى عمر بصحبة زوجها المخرج محمد سامى، وارتدت مى فستانا قصيرا نال إعجاب الحاضرين.

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كما حضرت الفنانة نسرين طافش بفستان مثير أخضر اللون وقصير وذا فاتحة من الظهر، خطفت به الأنظار والكاميرات أيضا.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنها قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التى ستتحول لشكل واقعى فى آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغانى أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغانى شريف الهوارى.