شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ويسرا وأمينة خليل ونسرين طافش فى عرض "لما بنتولد" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنانون منى زكى، أمينة خليل، يسرا، سميرة مقرون، بشرى، نسرين طافش، ميساء مغربى، رشا مهدى الى السجادة الحمراء لعرض فيلم "بما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ضمن قسم الأفلام خارج المسابقة.

كما يحضر العرض أيضا الفنانون تارا عماد، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، بسمة، هنا شيحة، المخرج يسرى مصر الله، ريم مصطفى، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، أروى جودة، محمد فراج، اضافة إلى لقاء الخميسى، ريهام عبد الغفور، صفية العمرى، نور اللبنانية، المنتج محمد حفظى، المخرج أبو بكر شوقى.

الفيلم 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغيرطريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.





























































































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