شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحضرون العرض الأول لفيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الأول للفيلم المصرى "لما بنتولد" المشارك فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى بقسم الأفلام خارج المسابقة حيث أقيمت احتفالية خاصة من خلال سجادة حمراء حسب عادات المهرجان فى فعالياته.

وحضرت أسرة الفيلم أسرة الفيلم المخرج تامر عزت، عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، دانا حمدان، ابتهال الصريطى، بسنت شوقى، اضافة الى الفنانين كنده علوش، مى عمر، ريم سامى، المخرج محمد سامى، تامر هشام، تامر كروان، المخرج شريف مندور، خالد أنور، هدى الاتربى، يوسف عثمان، مدير التصوير أحمد زيتون، المخرج أحمد مدحت، المخرج عمرو عرفة،

ويحضر العرض أيضا منى زكى، أمينة خليل، يسرا، سميرة مقرون، بشرى، نسرين طافش، ميساء مغربى، رشا مهدى، تارا عماد، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، بسمة، هنا شيحة، المخرج يسرى مصر الله، ريم مصطفى، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، أروى جودة، محمد فراج، لقاء الخميسى، ريهام عبد الغفور، صفية العمرى، نور اللبنانية، المنتج محمد حفظى، المخرج أبو بكر شوقى

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الفيلم 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغيرطريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.