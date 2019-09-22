نشرة الجونة| ساويرس يستقبل نيت باركر والنجوم في عرض "لما بنتولد" ورقص كندة وأروى جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمهرجان الجونة.

وإليكم تفاصل ما تم نشره..

صُناع السينما والإعلام يناقشون التقاطعات بين التكنولوجيا والإعلام

اجتمع قادة صناعة السينما والإعلام ورواد الأعمال، في تعاون بين "جي سبيس" وشركة فاوندرز ميديا، في جلسة نقاش حول التقاطعات بين التكنولوجيا والإعلام.. إليكم التفاصيل

بالفيديو.. كندة علوش وأروى جودة ترقصان في "الجونة" السينمائي

نشرت المذيعة إنجي علي مقطع فيديو يجمعها بالفنانة السورية كندة علوش والفنانة أروى جودة، خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.. إليكم التفاصيل

"سيني جونة" يناقش أهمية ترميم الأفلام في "الجونة السينمائي"

قالت ساندرا شولبرج رئيس مؤسسة "أندي كولكت" لترميم الأعمال الفنية الخاصة، إنه في حال نجاح صنّاع السينما في بناء صناعة جيدة للأفلام، أصبح من الضروري إيجاد بنية تحتية للحفاظ عليها وتخزينها.. إليكم التفاصيل

نجيب ساويرس ينشر صورة مع مينا مسعود: "نجمنا المصري في هوليوود"

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، صورة له مع الفنان المصري مينا مسعود الذي يحضر فعاليات المهرجان للمرة الأولى.. إليكم التفاصيل

ناهد السباعي: من دواعي سروري حضور "الجونة السينمائي"

Advertisements

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا لمشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.. إليكم التفاصيل

"سيني جونة" يناقش تناول الدراما لقضايا اللاجئين

ناقشت الجلسة الثانية من "سيني جونة" تأثير صناعة الأفلام على قضية اللاجئين، تحت عنوان "أصوات اللاجئين في السينما".. إليكم التفاصل

مخرج سوداني يفوز بجائزة "فارايتي" في "الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، الفائز بجائزة أفضل موهبة عربية لعام 2019، التي تمنحها سنويًا مجلة فارايتي، على هامش فعاليات الدورة الثالة، بحضور انتشال التميمي المدير الفني للمهرجان.. إليكم التفاصيل

صور| ساويرس يستقبل النجم الأمريكي نيت باركر على السجادة الحمراء بـ"الجونة السينمائي"

استقبل المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، النجم الأمريكي نيت باركر، مساء أمس السبت، على السجادة الحمراء بمسرح المارينا، قبل عرض فيلمه "جلد أمريكي" الذي يعرضه المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، لهذه الدورة.. إليكم التفاصيل

قبل عرضه العالمي الأول.. الفيلم المصري "لما بنتولد" كامل العدد بـ"الجونة السينمائي"

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن نفاد تذاكر الفيلم المصري "لما بنتولد"، قبل عرضه الأول مساء السبت، على مسرح المارينا.. إليكم التفاصيل

بطلة "ستموت في العشرين": شخصيتي مخيفة.. والسودان غير مواكبة لصناعة السينما

أعربت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، والمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلم "ستموت في العشرين".. إليكم التفاصيل