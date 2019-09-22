سيلفي وائل جسار وزوجته وبسمة بوسيل بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: دنيا بطمة نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال مميزة. سارة نخلة نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، بفستان أحمر. بسمة بوسيل نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة بملابس كاجوال ونظارة شمس. مريال جسار نشرت مريال جسار صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها برفقة زوجها الفنان وائل جسارفي لقطة رومانسية. دارين حداد Advertisements نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سيلفي"، نالت اعجاب متابعيها. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي مرتدية قبعة ونظارة شمس. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود قصير. ستيفاني صليبا نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقف وسط الأشجار ومرتدية نظارة شمس. محمد عز نشر الفنان محمد عز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها علي طريقة سليفي بملابس كاجوال.

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