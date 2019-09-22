زينة عن ضارب الطفل: "خنزير أقبضوا عليه فورا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة زوينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" الفيديو الشهير للرجل الذي يضرب طفله الرضيع، لكي يجبرها على الوقوف على قدمها.

وكتبت زينة: "أسفة على بشاعة الفيديو، وبخاطب أي جهة مسؤولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية أن يتم القبض عليه فورا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه لا يصح أن يوجد المجرم إلا في قفص، من يعذب الأطفال هو السبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة لأنهم يُعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم، فهذا الخنزير وأمثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب، فلسطيني، يعيش في السعودية، يعذب طفله ويعنفه على الرغم من أن الطفل رضيع بطريقة وحشية.