عشقت كرم مطاوع وأشاد بها موسيقار الأجيال.. حكايات سهير المرشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل الفنانة الكبيرة سهير المرشدي بعيد ميلادها، اليوم، وقد ولدت في 21 مارس 1946، في قرية خرسيت بمدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع.

هي ابنة المرشدي بك، نالت تنشئة دينية، قبل أن تنتقل عائلتها إلى حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات.

التقرير التالي يرصد لكم حكايات الفنانة سهير المرشدي:

البداية الفنية

حكت أن ناظرة مدرستها الثانوية هي من اكتشف موهبتها الفنية، حين أدّت دورًا في مسرحية "الأميرة العمياء" وحصلت على شهادة تقدير من الإداراة التعليمة.

تخرجت المرشدي بـ"المعهد العالي للفنون المسرحية"، وشاركت في السينما في أفلام "حكاية بنت اسمها مرمر"، و"عودة الابن الضال"، و"الزوجة التانية". وعلى الرغم من قلة أعمالها التلفزيونية إلا أنها تجيد اختيار أدوارها بعناية، ما حقق لها التألق في ليالي الحلمية، وأرابيسك، وبوابة الحلواني، ولا أحد ينام في الإسكندرية، وموعد مع الوحوش، وأريد رجلاً.

حصدت سهير المرشدي الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة، وحازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس، وانتخبت رئيسة لمجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما.

هكذا تعرفت على كرم مطاوع

قالت الفنانة سهير المرشدي، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، إنها تعرفت على زوجها الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع الذي كان أستاذها في إكاديمية الفنون، وخلال دراستها هناك تعرفت عليه، مشيرةً إلى أنها كانت تكرهه، ولم تكن حريصة على حضور محاضراته لكنها اكتشفت بعد ذلك أن كل المسرحيات التي تحبها من إخراجه وحضرت له مسرحية شارك في بطولتها مع الفنانة سناء جميل، فبدأت العلاقة بينهما.

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أضافت أيضًا أن العلاقة بينهما كان يسودها الاحترام، ولم يتطاول أحدهما على الآخر رغم أنهما كانا يختلفان كثيرًا، حتى أحبته وأحبها وتزوجا.

كشفت المرشدي أنها طلبت من كرم الطلاق عندما تزوج زوجته الثالثة ماجدة عاصم ولم تستطع تقبل ما فعله.

وفاة كرم مطاوع

تزوج كرم مطاوع 3 مرات، كانت الأولى من سيدة إيطالية وأنجب منها عادل وكريم، والثانية من سهير المرشدي وأنجب ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، ثم المرة الثالثة من ماجدة عاصم، قبل أن يصاب بالسرطان، ويتوفى في العام 1996.

حكت الفنانة سهير المرشدي، في برنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب،أن علاقتها بكرم مطاوع كانت درامية. وقالت إن كرم مطاوع لو توفي معها لماتت هي ووالدتها وابنتها، مشيرةً إلى أنها تحب كرم مطاوع هي ووالدتها "كنا بنعشقه"، واصفةً قرار انفصالهما بالرحمة من ربنا لتعتاد على الرحيل.

صوت قوي

أشاد موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب بالفنانة سهير المرشدي وصوتها واصفًا إياها بأنها تجيد الغناء، ولو احترفته ستكون فنانة فارق، وعلقت الفنانة سهير المرشدي على الأمر في برنامج "حوار صريح جدًا" بأنها سعيدة جدًا، حين يشهد الأستاذ على التلميذ أن يفرح.