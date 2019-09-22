صبا مبارك ومنى زكي ونور ضمن حضور "لما بنتولد" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح المارينا على شاطئ البحر الأحمر، منذ قليل، عرض فيلم "لما بنتولد"، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

ويشهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، بينهم "منى زكي، إلهام شاهين، نور، محمد فراج، أروى جودة، ناردين فرج، صبا مبارك، تامر هاشم، ميس حمدان، المخرج يسري نصر الله، عبدالرحمن أبو زهرة، كريم قاسم".

كما حضر صنّاع العمل، ومنهم "المخرج تامر عزت، أمير عيد، عمرو عابد، دانا حمدان، بسنت شوقي، ابتهال الصريطي، سلمى حسن".

وقدم الفيلم انتشال التميمي مدير المهرجان، وطلب من صنّاعه الصعود على مسرح المارينا، وطلب تامر عزت -مخرج الفيلم- من حضور القاعة التصفيق لكل من شارك في العمل، وأهدى العرض لروح مؤلفته الكاتبة الراحلة نادين شمس.