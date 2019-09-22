في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات عن الفنان الراحل خليل مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير خليل مرسي، الذي تميز في السينما والتلفزيون وعلى المسرح، خاصة مع فرقة محمد صبحي المسرحية.

نرصد لكم في التقرير التالي معلومات قد لا تعرفونها عن خليل مرسي:

- ولد خليل مرسي خليل سلطان في 21 سبتمبر 1946.

- حصل الفنان الدكتور خليل مرسي على بكالوريوس زراعة، ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالإضافة إلى الدراسات العليا.

- حصل على الدكتوراة ثم ترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر.

- بدأ خليل مرسي العمل الفني من خلال مسلسل "وقال البحر" مع المخرج محمد فاضل، وبعدها شخصية دياب، في مسلسل الوصي؛ ليشق طريقه بعد ذلك في الدراما والسينما والمسرح.

- نال الفنان خليل مرسي إشادة نقدية على دور الخواجة في مسرحية (لعبة الست) مع الفنان محمد صبحي، الدور الي لعبه الفنان سليمان نجيب في فيلم "لعبة الست".

Advertisements

- كان آخر أعماله الفنية مسسلسل "الوسواس"، والذي عرض بعد وفاته بعام، وكان قد انتهى من مشاهده قبل وفاته.

- أنتج طيلة حياته عمل وحيد هو مسلسل "إحلم ولا يهمك"، في عام 2010.

- توفي خليل مرسي، في 5 اغسطس 2014، بأزمة حادة في القلب والمخ، داخل مستشفى السلام الدولى.

- شارك في مسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي، وفارس بلا جواد، وليلة القبض على فاطمة، ومشرفة رجل لهذا الزمان، وشارك في الأخير بدرو سعد زغلول.

- قال الفنان خليل مرسي في برنامج "خيمة رمضانية"، إن رؤية الحرمين هي أسعد لحظات حياته، ومن أروع الأمور التي لا يعادلها شيء آخر في الدنيا بالنسبة له، وأضاف: "لم تواجهني أي صعوبات لا في العمرة ولا في الحج، لأن الله ييسر كل شيء وأعانني كثيرًا، فهو مشوار مبارك وكله خير".

- حكي الفنان خليل مرسي في برنامج "خيمة رمضانية"، أنه اعتاد عند دخول المسجد الحرام أن يحني رأسه للأسفل، وعندما يشعر أنه أمام الكعبة يرفع رأسه ويبدأ بالدعاء، وفي أحد المرات لم يستطع رؤية الكعبة، لوجود سور خشبي يحيط بالكعبة، فشعر بالحزن الشديد وبكى "وقتها كنت مع الفنان أحمد بدير وقابلنا شخصًا يدعى أحمد شيبة وهو من قبيلة بني شيبة، الذين يحملون مفاتيح الكعبة، وسمح لنا بالدخول، ومررنا من الباب الخشبي ووجدنا أنفسنا أمام الحجر الأسعد وتسلمناه وقبّلناه ثم صعدنا إلى الغرفة، وكانت دموعنا تسيل بغزارة".​

​