كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 سبتمبر 2019 01:44 صباحاً - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian انها تعرضت لمرض جلدي عندما كان عمرها 13 عاما، حيث انتشرت بقع حمراء متقشرة مع حكة على جلدها.



وأخبر الأطباء كارداشيان ويست، 38 عاما، أنها مصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، وفق ما اخبرها طبيبها الخاص ، وهو التهاب يسبب ألم المفاصل وتصلبه.

ونشرت كيم مقالًا على موقع "Poosh" الخاص بنمط حياة أختها كورتني، والذي يحكي تفاصيل تجربتها مع المرض.

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وكتبت إلى جانب صور بقع الجلد الأحمر على ساقها، لا يمكن التنبؤ أين تظهر البقع بالتحديد، لكن هذه البقعة على ساقي اليمنى تظل ظاهرة باستمرار.

وأضافت "لقد تعلمت أن أعيش مع هذه البقع دون استخدام أي كريمات أو دواء، أغطيها أحيانا ولا أغطيها أحيانا أخرى، هذا لا يزعجني حقًا".



وكشفت كارداشيان ويست، التي اشتهرت أثناء مشاركتها في بطولة تلفزيون الواقع مع أفراد أسرتها وهي متزوجة من مغني الراب كاني ويست، إن أعراضها أصبحت "سيئة للغاية" في وقت سابق من هذا العام.

حيث ظهرت عليها آفات تغطي وجهها وغالبية جسدها وتستيقظ خلال الليل غير قادرة على تحريك يديها.



وقالت كارداشيان "استيقظت في إحدى الليالي، للذهاب إلى الحمام ولم أستطع حمل هاتفي، اعتقدت أن الأمر كان غريباً، لكنني ربما كنت أنام على يدي وكنت متعباً للغاية، ولم أحتاج للتحقق من هاتفي في تلك الساعة على أية حال، فتابعت النوم.

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وأشارت، حين استيقظت في الصباح التالي لم أستطع الإمساك بهاتفي، وحتى بفرشاة الأسنان، خفت كثيرا، فقد أصيبت يداي بأذى شديد.

وتابعت: قدرت على تحريك يدي أكثر مع مرور اليوم، لكن الألم القادم من الداخل بقي، شعرت به في عظامي.

ووصفت كارداشيان ويست اللحظة المدمرة حين قدمت اختبارات دمها إيجابية للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

ثم قالت أنها شعرت بالضياع حينها، لكنها تلقت أخبار أفضل بعد ثلاثة أيام عندما أخبرها الأطباء أن النتائج كانت خاطئة وهي ليست مصابة بمرض الذئبة.



وتم تشخيص حالة كارداشيان بالتهاب المفاصل الصدفي، واتخذت النجمة بعض الخطوات للتخفيف من أعراض مرض المناعة الذاتية، حيث تعتمد نظاما غذائيا نباتيا وتحاول أن لا تتعرض للإجهاد.