بالفيديو: إم بي سي تفاجئ جمهورها بالعودة لعرض المسلسلات التركية

قررت مجموعة «إم بي سي» في خطوة مفاجئة العودة لعرض المسلسلات التركية عبر شاشتها، بعد أكثر من عام على قرار إيقافها.

وأعلنت إم بي سي عودة عرض المسلسلات التركية، عبر حساب «إم بي سي العراق» الرسمي على تويتر، وعن بدء عرض المسلسل التركي «اصطدام» لكيفانج تاتليتوغ، الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات عن سبب تراجع «إم بي سي» عن قرارها.

يذكر أن مجموعة قنوات «MBC» فاجأت مشاهديها، في مارس 2018، بقرار وقف عرض المسلسلات التركية على كافة قنواتها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إثر تلقِّيها أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية، في ظل تصاعُد التوتر بين أنقرة ودول عربية بينها السعودية.