شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رانيا يوسف تعلق على فستانها الفاضح بمهرجان الجونة والان مع التفاصيل

أكدت الممثلة المصرية رانيا يوسف، أنها لا تهتم للانتقادات التي وجهت لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معلقه بذلك على منتقدي فستانها الجريء في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي.

وقالت رانيا يوسف في حوار تلفزيوني: "الناس مركزة معي زيادة، ولا أعلم السبب، ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف".

ودافعت عن فستانها قائلة: "فستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام"، موضحة أنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها لأن الناس يصدر عنها تعليقات مضحكة.