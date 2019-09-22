حلا شيحة لـ"العين الإخبارية": أتمنى العودة للسينما بفيلم قوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة المصرية حلا شيحة إنها تتمنى العودة قريبًا لشاشة السينما، من خلال فيلم قوي يضيف لرصيدها وينال إعجاب الجمهور والنقاد.

وأعربت حلا عن سعادتها الكبيرة باحتفاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3 بمئوية الكاتب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس.



وقالت، لـ"العين الإخبارية": "سعيدة جدا لأن القائمين على إدارة مهرجان الجونة السينمائي أقاموا احتفالا كبيرا بالكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس لأنه روائي مهم وعظيم، ويستحق أن يعرف الجمهور حجم إبداعه وإسهاماته في السينما والحياة الأدبية في مصر والعالم العربي".





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وتابعت: "أحب الكثير من أعمال إحسان عبدالقدوس التي شاهدناها عبر شاشة السينما، وعلى رأسها فيلم (العذراء والشعر الأبيض)".



وأكدت حلا سعادتها بحضور فعاليات مهرجان الجونة لأول مرة، قائلة: "فخورة جدا بالمهرجان وفعالياته التي تجمع الفنانين والمثقفين من كل أنحاء العالم وأتمنى له النجاح".

يُذكر أن حلا شيحة عادت للفن بعد فترة غياب استمرت 12 عاما، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "زلزال" مع الممثل المصري محمد رمضان.



