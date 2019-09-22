انطلاق مهرجان "سماع" الدولي للموسيقى الروحية في القاهرة

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، السبت، بدء فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، والذي يرأسه الفنان انتصار عبدالفتاح، ويقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ووزارات الآثار والسياحة والخارجية ومحافظة القاهرة.

وقالت عبدالدايم، في حفل الافتتاح الذي أقيم على خشبة مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي وسط القاهرة: "على مر العصور احتفظت أرض مصر بهويتها المتفردة، وبقيت نموذجا للتسامح والتعايش".

وأشارت إلى أن هذه الدورة من المهرجان تأتي تحت شعار "وطن بلا حدود" وتتواكب مع اليوم العالمي للسلام الرامي إلى تعزيز قيم الحوار بين الأمم.





وتابعت: "قارة أفريقيا تحل عليها كضيف شرف بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تأصيلا لعمق مصر في القارة السمراء ولتمتزج الإبداعات الأفريقية مع الثقافات العالمية".





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من جانبه، قال الفنان انتصار عبدالفتاح إن المهرجان، الذي يشارك به أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية وأوروبية، يهدف إلى التعرف على فن السماع والتراث الديني لمختلف الشعوب.

وأوضح أن الفعاليات تسعى إلى التوحد في لحظة إنسانية لخلق عالم أكثر رحابة وتمثل معزوفة كونية تعبر عن المحبة والسلام.





وبدأ حفل الافتتاح، الذي أخرجه رئيس المهرجان وقدمته الممثلة المصرية القديرة سميرة عبدالعزيز، بتفقد وزيرة الثقافة المصرية معرضا للمنتجات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية، وتضمن الورشة الدولية الأولى لجميع الفرق المشاركة، تلاها نماذج من الموسيقى الروحية والأناشيد الصوفية والترانيم القبطية في مجتمعات كل منها.

يذكر أن الدورة الـ12 من مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تستمر حتى ٢٦ سبتمبر/أيلول الجاري، وتصاحبها احتفالية ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا".



