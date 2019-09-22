صور: هنا الزاهد تدخل المستشفى في شهر العسل

تعرصت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية، ادخلت على اثرها المستشفى.



وقد قام الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة لزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد ، وهي ترقد داخل المستشفى، أثناء تواجدهما في شهر العسل، خارج مصر .



واكد فهمي أن عروسه تعاني من وعكة صحية غامضة، ملمحا أن الوعكة سببها الحسد والحقد بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في القاهرة منذ 10 أيام فقط.

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فهمي نشر الصورة عبر حسابه على موقع إنستقرام ثم حذفها سريعا، وعلق عليها قائلا: عامة أنا مليش في الحركات البيئة زي دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش”.

وأضاف: بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى اوى أوى معانا لدرجة أن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لأ بيسألوهم عننا وعن الفرح”.

وتابع: وعن تدخلى في شغل هنا والغريب أن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية.. بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي احتفل بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، قبل تسعة ايام.