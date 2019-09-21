تراند اليوم : شاهد – أحدث ظهور لزوجة أكرم حسني بعد التخلي عن الحجاب

حضر الفنان المصري أكرم حسني حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، برفقة زوجته التي تدعى “لميس”.

الفنان المصري التقط عدد من الصور مع زوجته على السجادة الحمراء، وقد ظهرت زوجته بعد أن تخلت عن حجابها، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وتألقت بفستان أبيض أنيق ومشقوق من الأمام، وتزينت بمكياج رقيق أبرز جمالها.

وقدم أكرم خلال الحفل أغنية “سيما”، وهي من كلماته وألحانه، وداعب الفنان السيناريست تامر حبيب، والذي كتب في أغنية المهرجان في دورتيه السابقتين.

أكرم قال موجها كلامه لتامر حبيب: “كان لازم يطلع جيل جديد يقضي على أسطورة أن تامر حبيب هو اللي بيعمل أغنية المهرجان كل سنة، ليه يسرا وأبو وتامر حبيب كل سنة، قلت في السنة الأولى يمكن حاجة على الضيق، بس في الدورة اللي فاتت أغنية العالم جونة شارك فيها كل أعضاء نقابة المهن التمثيلية ومحدش كلمني، لما كلموني السنة ديه، سألتهم إنتم أخدتوا رأي تامر حبيب”.