"الجونة السينمائي" يفتتح معرض إحسان عبدالقدوس احتفاء بمئويته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3 بمئوية الكاتب الصحفي المصري والروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، بافتتاح معرض لتكريمه يضم أبرز مقتنياته وأفيشات أفلامه.

وافتتح المعرض، السبت، انتشال التميمي، مدير المهرجان، ورجلا الأعمال المصريان نجيب وسميح ساويرس، بحضور المهندس أحمد إحسان عبدالقدوس وكوكبة من نجوم الفن، بينهم يسرا، وحلا شيحة، وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، وبشرى.





ويحتوي المعرض على مجموعة من أهم مقتنيات الكاتب الراحل، بينها أوراقه الشخصية، ومقالاته الصحفية، وأفيشات أفلامه، ومكتبه وأقلامه، وصور نادرة من مراحل حياته المختلفة.

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بدأت فعاليات الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول، وشهد حفل الافتتاح حضور نجوم الفن من مختلف دول العالم







