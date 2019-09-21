فيديو.. عايض مبخوت يوضح سبب احتفالية الجزيرة الإماراتي بالموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة، سبب إقامة ناديه احتفالية لجماهيره بانطلاق الموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

وقال عايض، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أقمنا تلك الاحتفالية من أجل إشراك أكبر عدد من الجماهير للترويج لاسم النادي، بغض النظر عن تقديم اللاعبين أو المدرب أو الزي، حيث نروج للنادي في أكثر الأماكن ازدحاما في أبوظبي".

وأضاف مبخوت: "الهدف من الاحتفالية زيادة الربط بين النادي وجماهيره والمجتمع، خاصة لوجود الكثير من المقيمين في الإمارات، سواء من العرب أو الأجانب، ونحن نقدم لهم اليوم الجزيرة في مناخ جيد".

وواصل: "الجماهير تتعرف على اسم النادي، وفي المستقبل ستكون هناك خطوات أفضل وأفضل للترويج للنادي، والكثير من الأفكار الجديدة".

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وعن صفقات الجزيرة القوية في الميركاتو الصيفي قال مبخوت: "لكي تكون فريقا قويا ومنافسا فإن ذلك الأمر يبدأ من مقاعد البدلاء، إذا كانت قوية فإن الفريق يصبح قويا".

وأتم: "لدينا لاعبون مميزون، ولا يدري أحد من هم الـ11 لاعبا الذين سيشاركون في كل المباريات، بسبب امتلاك قائمة مميزة من اللاعبين، والمدرب هو من يحدد التشكيل".

يذكر أن الجزيرة استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي (الخميس) بالفوز 2-0 على الظفرة.