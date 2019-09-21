خاص- نبيلة عبيد ضيفة د. هراتش في لبنان وفي لجنة ملك جمال لبنان

Sep 21, 2019
علمنا ان الدكتور التجميلي الابرز هراتش سغبزريان سيستقبل نجمة مصر الاولى نبيلة عبيد في مطار رفيق الحريري الدولي وذلك يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا للمشاركة في لجنة تحكيم ملك جمال لبنان لعام 2019 .
مفاجئة من العيار الثقيل أعلنها طبيب القلوب وصديق الفنانين هراتش، مشيرًا الى ان “عبيد” ارادت ان تكون الى جانب صديقها الوفي وصاحب مليون ضحكة.
د. هراتش، الذي سيكون هو ايضًا ضمن لجنة التحكيم، ابدى على جهوزية تاّمة لأن تكون “عبيد” في اجمل اطلالة، بالاضافة الى اقامة مريحة في ربوع لبنان الحبيب الذي سبق واستقبلها من خلال مهرجان الزمن الجميل حيث تم تكريمها.
حفل إنتخاب “ملك جمال لبنان” للعام 2019 سيُقام في الـPitch Blue في فندق الريفييرا – بيروت، بتاريخ 25 سبتمبر، ستحييه النجمة الجماهيريّة هيفاء وهبي، تقديم الاعلامية ريتا حرب، هذا الحفل يُنظّمه نضال بشرّاوي صاحب وكالة “Nidal’s Agency”، وتعرضه شاشة الـMtv اللبنانيّة لاحقاً.
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