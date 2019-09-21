شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "لما بنتولد" على السجادة الحمراء قبل عرض فيلمهم بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، فريق عمل وصناع الفيلم المصرى لما "بنتولد" على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى، لمشاهدة عرض فيلمهم عالميا للمرة الأولى فى قسم الأفلام خارج المسابقة.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغيرطريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التى ستتحول لشكل واقعى فى آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغانى أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغانى شريف الهوارى.