شكرا لقرائتكم خبر عن نور ولجين عمران وميس حمدان أول الحاضرين فى عرض فيلم "لما بنتولد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على الحضور للسجادة الحمراء فى عرض الفيلم المصرى "لما بنتولد" الذى يشارك فى قسم الأفلام خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائى، منهم، نور اللبنانية، لجين عمران، لقاء الخميسي، ميس حمدان، المخرج ابو بكر شوقي، تارة عماد، كريم قاسم، ريهام عبد الغفور، صفية العمرى.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التى ستتحول لشكل واقعى فى آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغانى أمير عيد موسيقى وتوزيع الأغانى شريف الهوارى.