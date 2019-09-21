شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يطرح استمارة المشاركة فى دورته الـ 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي استمارة المشاركة في دورته الخامسة التى ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر2020، وحددت إدارة المهرجان يوم 31 ديسمبر 2019 كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمى نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه أن الاستمارة تطلق في الفترة المحددة ولكن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان ويتم اختيارها من قبل لجنة المشاهدة فالمهرجان يختار عروضه بصيغتين الأولى اختيار عروض عن طريق مبرمجين دوليين والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان .

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ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر من 14 شرطا من شروط المشاركة فى المهرجان ومنها، أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا يزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف وعلا جمال الدين - رئيس قطاع السياحة الداخلية.