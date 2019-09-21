شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس وبشرى فى جلسة حول التكنولوجيا والإعلام على هامش فاعليات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى تعاون بين "جى سبيس" وشركة فاوندرز ميديا، اجتمع قادة صناعة السينما والإعلام ورواد الأعمال، فى جلسة نقاش حول التقاطعات بين التكنولوجيا والإعلام.

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وتناول النقاش تقنيات الواقع الافتراضي، والبث المدفوع على الإنترنت وغيرها من التطورات الحديثة، التى تغير شكل الإنتاج السينمائى والفنى فى العالم العربى والشرق الأوسط.

وشمل جدول الجلسة محاضرة قصيرة من ماجد فراج، المدير العام لشركة 5DVR عن تاريخ ومستقبل تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز، واستخداماته المتعددة فى القطاعات التعليمية والتجارية والفنية.

وعقب المحاضرة جلسة نقاش تحت عنوان "هل نعلن وفاة التليفزيون؟ فماذا نشاهد إذا؟" عن مستقبل خدمات البث المدفوع على الإنترنت ضمت عمرو سلامة، المخرج السينمائى والسيناريست، وجوهانس لاراتشر، مدير المحتوى الرقمى لشبكة MBC، ونادين سمرة، مديرة الأعمال فى شركة Zee Entertainment.

وأدار النقاش أحمد عباس مؤسس شركة Digisay، كما شمل الجدول حوار بين هانا زغلول، مديرة المحتوى الإنجليزى فى فاوندرز ميديا، وسام تاجارت، مدير التسويق فى شركة ثرى فولد، تحت عنوان "وسائل التأثير.. الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي" وشهدت الجلسة حضور المهندس نجيب ساويرس وبشرى وشيكو وعدد من الفنانين.