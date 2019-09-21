شكرا لقرائتكم خبر عن رايان سيكرست يعود من جديد كمذيع لبرنامج اكتشاف المواهب American Idol والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم العالمي رايان سيكرست كمذيع لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير"امريكان ايدول" American Idol وذلك بموسمه الثالث والذي يعرض على قناة ABC وهوالبرنامج الذي يتابعه الملايين من شتي أنحاء العالم، والسبب الحقيقي وراء اكتشاف الكثيرمن المواهب .

من جهة أخري يستمررايان سيكرست البالغ من العمر ( 44 عام ) في تقديم وإنتاج "On Air with Ryan Seacrest" وهو برنامج إذاعي صباحي تحصد حلقاته عبارات الثناء باستمرار كما تجد تفاعل كبير من قبل المستمعين، ومن المقررأن ينطلق الموسم الجديد من "أمريكان أيدول" American Idol في العام المقبل .

وحسب موقع "فارايتي" أكد رايان سيكريست عودته للبرنامج معلقاً : "إنها أعظم هدية أن تكون قادرا على لعب دور مهم في اكتشاف المواهب الجديدة " .