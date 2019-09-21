محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أهدى المطرب محمد حماقي، "وردة وتي شيرت" للمتسابقة أمل الشريف، للمرة الثانية في الحلقة الأولى بالبرنامج، بعد أن أهدى الهدية نفسها للمتسابقة حفيظة فالكو.
ونالت أمل، إعجاب المدربين الأربعة، لطريقة غنائها الغريبة التي ظهرت بها على المسرح، وأخبرها"حماقي" بأنها شخصية غنائية فريدة في الوطن العربي.
يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت أولى حلقاته اليوم السبت على شاشة"إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. حماقي يهدي متسابقة "وردة وتي شيرت" في"the voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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