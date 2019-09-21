"5 في عينيكي".. فنانون عانوا من الحسد آخرهم هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية، أثناء قضائها "شهر العسل" رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي أكد أن مرضها جاء بعد كثرة الحديث عنهما الفترة الماضية، في إشارة واضحة منه إلى أنهما تعرضا للحسد.

"الخليج 365" يستعرض لكم بعض الحالات المشابهة لفنانين يؤمنون بالحسد وتأثيره على حياتهم:

لقاء سويدان

الفنانة لقاء سويدان أعلنت نجاتها من حادث سير مروع بعد اصطدامها بسيارة نقل، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وقالت: "الحمد لله على كل شيء، عربية نقل دخلت في عربيتي، خبطتها من ورا، ولبستني في العربية اللي قدامي، الحمد لله جت في الحديد".

وفي حوار سابق لها، لفتت إلى أن سبب انفصلها عن الفنان حسين فهمي هو الحسد.

هيفاء وهبي

اللبنانية هيفاء وهبي لا تنكر خوفها من الحسد، إذ قدمت إحدى الإعلانات التجارية. ونشرت صورة لها رفقة قلادة "كف يد"، وعلقت: "اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها، إن لم تجد ما تأكله"، فضلاً عن وشمها "شكل عين" لحمايتها من الحسد.

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أحلام

الفنانة الإماراتية من أكثر النجوم المهووسين بالحسد، لذا تلجأ إلى التبخير قبل خروجها من المنزل أو مقابلة جمهورها لحماية نفسها من الحسد، وتحاول إبعاد أولادها عن الأنظار للسبب ذاته.

صابرين

تحدثت الفنانة صابرين عن كونها عندما تُسأل عن عدد أبنائها تردد: "أربعة إلا واحد"، كما إنها تتحصن من الحسد بالقرءان والأذكار.

فيفي عبده

اضطررت الفنانة فيفي عبده لإغلاق الهاتف في وجه إحدى المتصلات، خلال تقدميها برنامج "5 أمواه"، بعدما قالت لها إنها لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر، لتردد فيفي في هلع: "اقفلوا في وشها السكة 5 في عينيكي الله أكبر".