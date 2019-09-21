قبل عرضه العالمي الأول.. الفيلم المصري "لما بنتولد" كامل العدد بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن نفاد تذاكر الفيلم المصري "لما بنتولد"، قبل عرضه الأول مساء اليوم السبت، على مسرح المارينا.

ويذكر أن المسرح الذي سيشهد عرض الفيلم تصل سعته إلى 1600 مقعد. والمعروف أن الفيلم يعرض بقسم خارج المسابقة، وهو التجربة الطويلة الثانية لمخرجه تامر عزت، الذي سبق وقدم فيلم "الطريق الدائري".

"لما بنتولد"، بطولة: أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف: حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

والفيلم يتناول 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن بينها قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليدخلا في العديد من العقبات، وقصة أخرى لشاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج ويرفض أبيه تلك الرغبة، ليحاول طول الوقت إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره.