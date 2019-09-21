بالصور.. صناع السينما يجتمعون في جي سبيس

في تعاون بين "جي سبيس" وشركة فاوندرز ميديا، اجتمع قادة صناعة السينما والإعلام ورواد الأعمال، في جلسة نقاش حول التقاطعات بين التكنولوجيا والإعلام.

وتناول النقاش تقنيات الواقع الافتراضي، والبث المدفوع على الإنترنت وغيرها من التطورات الحديثة، التي تغير شكل الإنتاج السينمائي والفني في العالم العربي والشرق الأوسط.

وشمل جدول الجلسة محاضرة قصيرة من ماجد فراج، المدير العام لشركة 5DVR عن تاريخ ومستقبل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، واستخداماته المتعددة في القطاعات التعليمية والتجارية والفنية.

وعقب المحاضرة جلسة نقاش تحت عنوان "هل نعلن وفاة التليفزيون؟ فماذا نشاهد إذا؟" عن مستقبل خدمات البث المدفوع

على الإنترنت ضمت عمرو سلامة، المخرج السينمائي والسيناريست، وجوهانس لاراتشر، مدير المحتوى الرقمي لشبكة MBC، ونادين سمرة، مديرة الأعمال في شركة Zee Entertainment.

وأدار النقاش أحمد عباس مؤسس شركة Digisay.

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كما شمل الجدول حوار بين هانا زغلول، مديرة المحتوى الإنجليزي في فاوندرز ميديا، وسام تاجارت، مدير التسويق في شركة ثري فولد، تحت عنوان "وسائل التأثير.. الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي".