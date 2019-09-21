بالصور.. خالد سليم برفقة زوجته في أحدث جلسة تصوير

تألق الفنان خالد سليم برفقة زوجته خيرية هشام، وذلك في أحدث جلسة تصوير لهما، داخل مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.
ونشر الفنان خالد سليم الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر برفقة زوجته متألقين بإطلالة أنيقة.
ويستعد النجم خالد سليم لعرض مسلسل "بلا دليل"، والمقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، والمسلسل بطولة كل من درة، أحمد كرارة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعامالجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، و من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.
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