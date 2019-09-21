غدًا.. ياسر جلال في "نجم وندوة" بقصر السينما

يستضيف قصر السينما غدًا الأحد، النجم ياسر جلال في برنامج "نجم وندوة"، والذي يديره الفنان تامر عبد المنعم، ويبدأ البرنامج في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويعرض ضمن البرنامج فيلم "الرغبة"، وهو من تأليف رفيق الصبان، وإخراج علي بدرخان، وبطولة كل من نادية الجندي، إلهام شاهين، صلاح عبد الله، صفوة، عادل الفار.

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ويدور الفيلم حول سيدة تدعى ليلى، وهي تعيش حياة هادئة مع زوجها حسام على أحد الشواطئ الساحلية، ثم تفاجأ بعودة أختها الكبرى نعمت لكي تعيش معها بعد أن تدهور حالها، ويحاول حسام اغتصاب نعمت بعد وقوع صديق حسام في غرامها، ويحاول حسام بعدها

أن يبحث في ماضي نعمت لكي يكتشف أنها انحرفت بعد أن هجرت منزل أهلها، ثم يقرر ثانيًا حادث الاغتصاب وهما في حالة سكر شديد ذلك بهدف إذلالها وإفساد كل محاولاتها للتعالي عليه ويسعى إلى منع زواجها بصديقه وفي النهاية تصاب نعمت بالجنون بعد أن تنهار حالتها النفسية.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم ياسر جلال في سرية تامة للتحضير لمسلسله الرمضاني 2020 المقبل.