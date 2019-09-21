فن ومشاهير

حاتم العراقي وقيس هشام يحتفلان مع جمهورهما في كندا أكتوبر المقبل

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يحتفل الفنانان حاتم العراقي وقيس هشام مع جمورهما يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أكتوبر المقبل، في مدينة تورونتو بكندا.

 

يشار إلى أن الفنان حاتم العراقي طرح مؤخرًا أغنية

بعنوان "أول غرامي"، وهي من كلمات يوسف السوداني، و ألحان علي بدر، و توزيع محب الراوي، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، والأغنية من ألبوم "حاتم 2019".

 

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يذكر أن الفنان قيس هشام طرح مؤخرًا كليب بعنوان "سهران"، و هو من ألحانه، و كلمات طالب السوداني، و توزيع عاشور باندوليروس، وإخراج جوني عبدو. 

 

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