شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس وبشرى يحضران عرض فيلم "جلد أمريكى" فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، المهندس نجيب ساويرس، والفنانة بشرى، على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم "جلد أمريكى" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

تدور أحداث الفيلم الأمريكى "جلد أمريكى" من إخراج نايت باركر فى إطار من الأكشن والتوشي، من خلال ضابط البحرية السابق لينكولن جيفرسون الذى كان حارسا فى مدرسة كاليفورنيا الثانوية المرموقة، وفى إحدى الليالى، يشاهد أحداثا تنتهى بمقتل صبى برصاص الشرطة، ويكتشف لينكولن أن الشرطى القاتل سيفلت دون عقاب، ويقرر لينكولن أن ينتزع حق الصبى بنفسه.

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يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، فى محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.



























