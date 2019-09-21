شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المغنية العالمية Rihanna لخوض رحلة ترويجية لألبومها المرتقب صدوره فى ديسمبر المقبل، بعد توقف لأكثر من أربعة سنوات منذ طرح أخر البومتها Anti.

والتقطت عدسات المصورين لقطات للمغنية البالغة من العمر 31 عاما اثناء تواجدها فى مدينة سول بكوريا الجنوبية للترويج لألبومها الجديد.

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وفى تصريحات سابقة لـ "أوليفييه نوس" الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ميوزيك فرانس، أكد على ان ألبوم النجمة العالمية على وشك إصداره يوم 6 ديسمبر القادم بعد ان عقدت الشركة جلسة مفتوحة فى باريس منذ أيام.

وبالرغم من عدم تأكيده لخبر عرض الألبوم فى ذلك التوقيت، إلا ان ريهانا صرحت لمجلة Interview بداية العام الجارى أنها اوشكت على الانتهاء من ألبومها التاسع الذى يضم عدد كبير من أشكال الموسيقى الجديدة والتى خصصه جزء منها لـ "الريجى".