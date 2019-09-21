شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات ABC الأمريكية، عرض الموسم الثالث من مسلسل الدراما الطبي The Good Doctor يوم 23 سبتمبر الجارى.

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الموسم الثاني من " The Good Doctor" يبلغ متوسط مشاهداته 1.13 للسن بين 18-49 وحقق 6.78 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول هذا أقل بنسبة 37٪ و 31٪ على التوالي، وكان كلا الموسمين لديهم 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل The Good Doctor من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.