تراند اليوم : قصة زواج الراحلة فايزة أحمد في سن الثالثة عشرة .. روحت من المدرسة علي بيت جوزي

تزوجت الفنانة الراحلة فايزة أحمد أربع مرات في حياتها، وكانت المرة الأخيرة عودتها لزوجها الثاني، أما الزواج الأول فلم يكن إلا تجربة أليمة عانت منها طوال العمر.

كانت فايزة أحمد طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تلعب وتلهو كزميلاتها في نفس السن، وكانت طالبة مجتهدة بإحدى المدارس، حتى تقدم لها شاب أغرى عائلتها بثرائه الفاحش، يملك أموالا لا تعد، وعلى استعداد أن يشتري لها قصرا فخما لتسكن فيه، واستطاع بمكره ودهائه خداع أسرتها بأكملها، كما قالت فايزة في حوار قديم.

وافقت عائلة فايزة أحمد على هذا العريس “اللقطة” كما ظنوا، وحددوا موعد الزفاف حتى تفاجئت فايزة بأنهم حددوا موعد زفافها منه، وفوجئت ذات يوم بعائلتها تخبرها بأنها لن تذهب إلى المدرسة بل ستنتقل إلى بيت الزوجية.

لم تكن كروان الشرق، التي تحل اليوم 21 سبتمبر ذكرى وفاتها الـ 36، تمتلك حق الاعتراض أو حتى إبداء الرأي، كان زواج الفتيات في نفس السن أمرا شائعا، وتقاليد الأسرة أيضا لا تسمح للبنت بأن تبدي رأيها إذا وافق رجال الأسرة على الزواج، وبعد أسابيع تبدلت “مريلة” المدرسة ووجدت نفسها في الكوشة مع رجل تراه للمرة الأولى في حياتها.

Advertisements

شعرت فايزة بأعراض الحمل في الشهر الأول بعد زواجها، وكان حينها زوجا حنونا يرعاها، ولكن لم يمض سوى شهرين على هذا الزواج حتى اتضح كل شيء، حيث اجتمعت أسرتها وطالبت الزوج بأن يطلقها.

اندهشت فايزة من قرارهم بالزواج المفاجئ والطلاق المفاجئ، ولكن هذه المرة استفسرت عن السبب فقالوا لها إنهم اكتشفوا حقيقة زوجها الذي كان يخفيها، هذا الرجل لم يكن صادقا في كلمة واحدة، فقد تزوج قبل فايزة عشرات المرات، امرأة تلو أخرى ويطلقها، وإذا أنجب منهن كان تاجرا يبيع أبناءه للأرمن المقيمين في بيروت، أما زوجاته السابقات فكان يدفعهن للعمل ليستولي على أموالهن.

انسحب زوجها الأول وقرر طلاقها خوفا من بطش أسرتها، أما سبب زواجه منها الحقيقي فكان معرفته أن لها صوتا عذبا فرآها مشروع المستقبل لتحقيق مكسب مربح، حيث أراد استغلالها واستغلال صوتها.