تراند اليوم : مينا مسعود : السينما المصرية بخير بوجود عادل امام

قال الفنان العالمي مينا مسعود، بطل فيلم العالمي علاء الدين، إنه يعمل في مجال التمثيل منذ نحو 10 سنوات، حتى وصل إلى هذا المستوى.

وأضاف خلال تصريحات له، على هامش فعاليات حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي: “لما بتقضي 10 سنين في المجال ده، وبتشتغل جامد وبتوصل للمكان ده، ده بيخليك متواضع”، مشيرًا إلى أنه يطمح إلى تحقيق العديد من النجاحات مستقبلًا.

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وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام يعتبر المكافئ المصري للفنان العالمي روبين ويليامز، في نوعية الأفلام التي قدمها كل منهما، قائلًا: “إحنا خسرنا روبين ويليامز لكن عندنا عادل إمام ربنا يديله طول العمر، وإحنا هنا في مصر، تحيا مصر”.

وتنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 3 لمهرجان الجونة السينمائى، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى، يعرض خلالها 84 فيلما، يتنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية وتصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكى.